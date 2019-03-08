Бронзовый призер ЧЕ-2019 Шкуренев начнет летний сезон в конце мая на турнире в Австрии

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Обладатель бронзовой награды зимнего чемпионата Европы по легкой атлетике в Глазго многоборец Илья Шкуренев начнет выступления в летнем сезоне на турнире серии IAAF Combined Challenge в австрийском Гетцисе, который пройдет с 25 по 26 мая. Об этом он сообщил ТАСС.

"Мы запланировали, что первый турнир в этом летнем сезоне у меня будет в конце мая в Гетцисе, - сказал Шкуренев. - Затем я хочу выступить в конце июня на соревнованиях во французском Талансе (турнир серии IAAF Combined Challenge - прим. ТАСС)".

По словам спортсмена, он с большой долей вероятности пропустит летний чемпионат России в многоборье (Смоленск, 13-14 июня) по причине того, что этот турнир по срокам не вписывается в индивидуальный план подготовки к главному старту года - чемпионату мира в Катаре, который пройдет с 27 сентября по 6 октября.

Турнир в Талансе пройдет с 22 по 23 июня.

На летнем ЧЕ-2018, который проходил в Берлине, Шкуренев, имеющий нейтральный статус, стал серебряным призером.