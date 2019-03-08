Фигуристка Сотскова видит причины своих неудач в эмоциональном и физическом взрослении

КРАСНОЯРСК, 8 марта. /ТАСС/. Российская фигуристка Мария Сотскова считает, что причины ее неудач в нынешнем сезоне кроются в эмоциональном и физическом взрослении. Таким мнением спортсменка поделилась с журналистами после проката короткой программы на Универсиаде в Красноярске.

Сотскова идет перед произвольной программой седьмой (58,43 балла). Лидирует японка Маи Михара (75,92), второе место занимает россиянка Станислава Константинова (70,25), третье - японка Хина Такено (67,69).

"Сегодня у меня не получился каскад, почему - пока не могу объяснить, выходила с боевым и позитивным настроем. Перед завтрашним выступлением попробую понять, что произошло, - рассказала Сотскова. - Я поставила задачу доказать себе, что могу кататься чисто, что могу бороться. Думаю, что причины моего неудачного сезона в совокупности эмоционального и физического взросления, люди - не роботы".

Сотскова является студенткой Российского института театрального искусства (ГИТИС) по специализации хореограф-постановщик.

"Это дает колоссальный опыт, много знаний и понимание, как это все строится. Мое расписание позволяет мне присутствовать на всех практических занятиях, а теорию учу дома. С первого семестра мы делаем этюды, и самым интересным пока был первый - этюд из балета "Чиполлино", в нем я была Редисочкой. Пока нет времени перенести это на лед, но я подумаю над этим", - отметила Сотскова.

Произвольные программы одиночницы представят 9 марта.