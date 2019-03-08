Кремлев: российские профессиональные боксеры могут принять участие в отборе на ОИ-2020

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Российские боксеры-профессионалы могут принять участие в отборочном турнире на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Профессионалам разрешено выступать на Олимпийских играх и принимать участие в отборочном турнире. Безусловно, если будут желающие, мы будем привлекать. Но все будет в рамках конкуренции, потенциальные участники будут также проводить спарринги, участвовать в международных турнирах", - сказал Кремлев.

В настоящий момент проведение турнира по боксу на Олимпийских играх в Токио заморожено. Данное решение будет действовать до завершения расследования в отношении Международной ассоциации бокса (AIBA). Международный олимпийский комитет создал специальную комиссию по расследованию деятельности AIBA, которую возглавил член исполкома организации, глава Объединенного мира борьбы Ненад Лалович.