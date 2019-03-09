Российская фигуристка Константинова завоевала бронзу на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Российская фигуристка Станислава Константинова заняла третье место в одиночном турнире на Универсиаде в Красноярске.

По сумме двух программ спортсменка набрала 205,91 балла. Первое место заняла японка Маи Михара (220,68), второй стала Элизабет Турсынбаева из Казахстана (214,77). Россиянка Мария Сотскова заняла седьмое место (170,20).

В нынешнем сезоне Константинова стала четвертой на чемпионате России в Саранске, опередив всех взрослых участниц турнира (пьедестал заняли юниорки Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная). На чемпионате Европы Константинова стала четвертой.

В пятницу сборная России досрочно стала победителем медального зачета, в активе российских спортсменов на данный момент 30 золотых, 30 серебряных и 24 бронзовые награды. Второе место занимает команда Южной Кореи (6-3-4), третьими идут австрийцы (3-1-0).

Универсиада завершится 12 марта.