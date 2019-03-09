Российская фигуристка Константинова завоевала бронзу на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Российская фигуристка Станислава Константинова заняла третье место в одиночном турнире на Универсиаде в Красноярске.
По сумме двух программ спортсменка набрала 205,91 балла. Первое место заняла японка Маи Михара (220,68), второй стала Элизабет Турсынбаева из Казахстана (214,77). Россиянка Мария Сотскова заняла седьмое место (170,20).
В нынешнем сезоне Константинова стала четвертой на чемпионате России в Саранске, опередив всех взрослых участниц турнира (пьедестал заняли юниорки Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная). На чемпионате Европы Константинова стала четвертой.
В пятницу сборная России досрочно стала победителем медального зачета, в активе российских спортсменов на данный момент 30 золотых, 30 серебряных и 24 бронзовые награды. Второе место занимает команда Южной Кореи (6-3-4), третьими идут австрийцы (3-1-0).
Универсиада завершится 12 марта.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|30
|30
|24
|84
|2
|Южная Корея
|6
|3
|4
|13
|3
|Австрия
|3
|1
|0
|4
|4
|Финляндия
|2
|2
|6
|10
|5
|Швейцария
|2
|2
|3
|7
|6
|Япония
|2
|2
|2
|6
|7
|Белоруссия
|2
|0
|0
|2
|8
|Франция
|1
|4
|5
|10
|9
|Китай
|1
|2
|1
|4
|10
|Чехия
|1
|2
|0
|3
|11
|Италия
|1
|1
|1
|3
|12
|Польша
|1
|1
|0
|2
|13
|Швеция
|1
|0
|2
|3
|14
|Канада
|1
|0
|1
|2
|15
|Германия
|1
|0
|0
|1
|16
|Казахстан
|0
|3
|3
|6
|17
|Норвегия
|0
|2
|2
|4
|18
|Грузия
|0
|0
|1
|1