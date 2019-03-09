Боец Магомедшарипов не ведет переговоров о поединке с Ортегой

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Российский боец Забит Магомедшарипов не ведет переговоров о поединке с американцем Брайаном Ортегой. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

Ранее подкаст CB Gold сообщил о возможном поединке между бойцами осенью нынешнего года.

"Это слухи, переговоры не ведутся", - сказал собеседник агентства.

Магомедшарипов в последнем поединке в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в полулегком весе победил единогласным решением судей американца Джереми Стивенса.

В активе Магомедшарипова 17 побед и одно поражения.