Тренер Хромых: российским хоккеистам пока недостает реализации моментов на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Сборной России по хоккею не хватает высокой реализации моментов на Универсиаде, в том числе и в матче со сборной Чехии, хотя игра и завершилась победой хозяев со счетом 6:3. Таким мнением с журналистами поделился главный тренер российской команды Владислав Хромых.

Сборная России по хоккею обыграла чехов со счетом 6:3 в заключительном матче группового этапа и вышла в полуфинал Универсиады.

"Сегодня обеим командам для попадания в финал победа была необходима, мы настраивали ребят, что будет непросто, и игра вышла тяжелой, - сказал Хромых. - Настраивали на высокую реализацию моментов, которой нам не хватало здесь во всех играх, и в сегодняшней в частности. Но хорошо то, что хорошо заканчивается", - сказал Хромых.

Хромых отметил, что хоккеисты, заменившие травмированного в предыдущем матче форварда Егора Морозова, проявили себя неплохо. "По регламенту мы не можем никого дозаявить, поэтому в первое звено подставляли разных игроков, сыграли они неплохо. Отметил бы Владислава Мисникова, он прилично выглядел в звене с Якимовым и Руденковым. Теперь готовимся к матчу с канадцами", - сообщил Хромых.

Помощник главного тренера сборной Чехии по хоккею на Универсиаде в Красноярске Якуб Гавел сожалеет, что команде не хватило опыта, чтобы обыграть россиян и пробиться в полуфинал турнира. "К сожалению, это была наша последняя игра на Универсиаде, - сказал Гавел. - У нас было плохое начало, потом инициатива переходила из рук в руки, и в концовке матча у нас был шанс, и все-таки мы проиграли. Но я благодарен команде - она отдавалась игре до конца", - сказал Гавел.

"Со сборной России играть очень трудно, поскольку многие игроки этой команды имеют очень высокий опыт, в том числе и в Континентальной хоккейной лиге, наши же ребята - студенты", - отметил Гавел.

По итогам групповой стадии россияне с 14 очками в активе заняли первое место в группе А, не проиграв ни одной встречи. В полуфинале 11 марта россияне сыграют против сборной Канады.

Универсиада завершится 12 марта.