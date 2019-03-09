Тренер Салагаев: сноубордист Соболев способен выиграть КМ в параллельных дисциплинах

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Российский сноубордист Андрей Соболев способен выиграть общий зачет Кубка мира в параллельных дисциплинах. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер сборной России Денис Салагаев.

Соболев занял первое место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира по сноуборду, который проходит в Швейцарии, Дмитрий Логинов завоевал серебряную медаль, Дмитрий Сарсембаев стал четвертым. В женских соревнованиях победу одержала Милена Быкова, четвертое место заняла Наталья Соболева.

"Результатом доволен, уже и не помню, когда у нас и мужчины, и девушки побеждали на одном этапе Кубка мира, стоит отметить, что во всех финалах сегодня участвовали наши спортсмены. Соболев сейчас на подъеме, привык к новым сноубордам, немного не удалось у него выступление на чемпионате мира, но он способен завоевать Большой Хрустальный глобус. Логинов также может занять призовое место, будем тренироваться и работать над этим", - сказал специалист.

"Милена показывает отличные результаты на тренировках, сегодня в квалификации выступила не очень удачно, но потом собралась и выиграла. Вчера дали немного отдохнуть тем, кто участвовал в финалах Универсиады, но Студенческие игры помогли нам в качестве тренировочного старта", - добавил специалист.

В общем зачете Кубка мира в параллельных дисциплинах Соболев занимает первое место, Логинов находится на четвертой строчке, заключительный этап турнира пройдет в немецком Винтерберге 23 марта.