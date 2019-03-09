ЦСКА реабилитировался за поражение от "Арсенала", разгромив дома "Рубин"

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА переиграл казанский "Рубин" со счетом 3:0 и одержал первую победу в матче чемпионата России после зимней паузы. Встреча прошла на стадионе "ВЭБ-Арена" в присутствии 18 489 зрителей.

В первом туре после трехмесячного перерыва ЦСКА в перенесенном гостевом матче с тульским "Арсеналом" уступил сопернику со счетом 0:2, встреча прошла в Грозном. По сравнению с той игрой дисквалифицированного Кирилла Набабкина заменил Игорь Дивеев, арендованный у "Уфы" в межсезонье. С первых минут хозяева поля действовали по схеме с тремя центральными защитниками.

"Дивеев играл смело, очень много делал правильных тактических вещей, он сегодня молодец", - отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

Вместо Кристияна Бистровича в стартовом составе матч начал Георгий Щенников, а Арнора Сигурдссона заменил Такума Нисимура. Впервые после травмы крестообразных связок в заявку на матч попал центральный защитник ЦСКА Виктор Васин, который восстанавливался больше года.

"Рубин" в первом матче чемпионата после зимней паузы одержал домашнюю победу над грозненским "Ахматом" благодаря голу вышедшего на замену Артура Загитова. В состав команды Курбана Бердыева на ту встречу не попал ни один легионер. Перед матчем с ЦСКА главный тренер гостей решил не производить изменений в стартовом составе. Казанцы в среду также провели ответную игру 1/4 финала Олимп - Кубка России, в которой проиграли московскому "Локомотиву" (0:1) и завершили борьбу за трофей.

Заслуженная победа ЦСКА

Первый опасный момент в игре возник у "Рубина" на третьей минуте, когда Ибрагим Цаллагов с угла вратарской площади пробил очень неточно. Эта возможность забить так и осталась у гостей единственной, на протяжении всего матча ЦСКА контролировал ход игры. В первом тайме армейцы сумели воплотить большое игровое преимущество в один гол, свой первый мяч в официальном матче за ЦСКА после передачи Федора Чалова забил японский нападающий Нисимура.

"Очень рад, что команда победила, также безумно рад, что получилось сегодня забить, но считаю, что мог бы сыграть лучше, - сказал Нисимура. - Во время установки тренеры говорили, что в этом матче придется проявить терпение, мы все понимали, что важно будет забить на первых минутах, поэтому мы старались осуществить это. Если смогу здесь развиваться, то внимания ко мне будет все больше и больше".

Во втором тайме хозяева продолжили гнуть свою линию. За семь минут до конца встречи свой десятый мяч в чемпионате забил лучший бомбардир премьер-лиги Федор Чалов. Нападающий одним касанием принял мяч после отличной передачи Ивана Облякова из глубины поля, а затем эффектно перебросил его через вратаря "Рубина" Егора Бабурина. Точку в матче точным ударом в нижний угол поставил вышедший на замену на последней минуте полузащитник Яка Бийол, который также забил свой первый мяч в официальных играх за ЦСКА.

Оба главных тренера назвали победу ЦСКА закономерной. "Заслуженная победа ЦСКА, который рационально играл во втором тайме, очень хорошо использовал наши грубые ошибки в обороне, второй и третий мяч тому подтверждение. ЦСКА просто хорошо сегодня играл", - сказал Бердыев после матча.

"Мы оказывали очень хорошее давление. Во втором тайме игра пошла на встречных курсах, у нас было больше шансов, в целом победа закономерна", - отметил Гончаренко.

Реабилитировались за поражение

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что футболисты ЦСКА реабилитировались за поражение от "Арсенала". "Сегодня игра была проведена командой на более качественном уровне. Считаю, что провели очень хороший матч на очень высоком уровне, победили с крупным счетом. Соперник был очень непростой, но вся борьба впереди, готовимся к следующему матчу", - отметил Бабаев.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка после 19 матчей. Армейцы отстают от лидирующего "Зенита" на четыре балла. Команда из Санкт-Петербурга свой матч 19-го тура проведет в воскресенье на своем поле с "Уфой".

"Рубин" располагается на шестой позиции, в активе казанской команды 28 очков после 19 встреч. В следующем матче ЦСКА на выезде встретится с екатеринбургским "Уралом", а "Рубин" на домашнем поле сыграет с "Ростовом". Обе встречи пройдут 16 марта.

В другом матче дня самарские "Крылья Советов" на своем поле разгромили красноярский "Енисей" со счетом 4:0.