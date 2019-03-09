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Бестемьянова: фигуристки Трусова и Щербакова показывают совершенно космический уровень

Спортсменки завоевали золото и серебро на юниорском чемпионате мира в Загребе

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Российские фигуристки Александра Трусова и Анна Щербакова, занявшие первые два места на чемпионате мира среди юниоров в Загребе, демонстрируют космический уровень катания. Таким мнением поделилась с ТАСС олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

В субботу на чемпионате мира среди юниоров Трусова завоевала золото, во второй раз подряд выиграв турнир. Щербакова стала серебряным призером на дебютном юниорском мировом первенстве.

"Щербакова сегодня допустила ошибку в четверном лутце, но дальше откатала программу просто фантастически, сделала все прекрасно. Трусова же выполнила три четверных прыжка, хоть она и упала с четверного лутца, но при этом она сделала четверной тулуп в каскаде с тройным, а также еще один четверной тулуп - это просто мужской набор элементов, чего пока у Ани в техническом арсенале нет. Трусова - просто уникальная спортсменка, вместе с Щербаковой они демонстрируют совершенно космический уровень", - заявила Бестемьянова.

Первенство мира завершится 10 марта показательными выступлениями.

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