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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Российская сноубордистка Костенко стала первой в слоупстайле на Универсиаде

Второй стала россиянка Анастасия Логинова, бронза у еще одной представительницы России Екатерины Косовой

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Российская сноубордистка Елена Костенко завоевала золото в слоупстайле на Универсиаде в Красноярске.

В своей лучшей попытке 23-летняя россиянка показала результат 76,75 балла. Второй стала россиянка Анастасия Логинова (71,25), бронза у еще одной представительницы России Екатерины Косовой (68,75).

Россиянка Елизавета Богданова заняла четвертое место (65,00),

В медальном зачете Универсиады сборная России занимает первое место, завоевав 94 медали - 33 золотых, 33 серебряных и 28 бронзовых. Второе место занимает команда Южной Кореи (6-3-4). На третьей строчке располагается сборная Японии (3-3-3).

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

Таблица медалей Универсиады-2019
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия33332894
2Южная Корея63413
3Япония3339
4Норвегия3227
5Австрия3205
6Франция24511
7Финляндия22610
8Швейцария2237
9Белоруссия2103
10Китай1214
10Чехия1214
12Канада1113
12Германия1113
12Италия1113
15Польша1102
16Швеция1023
17Казахстан0336
18Грузия0011
18Великобритания0011

 

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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