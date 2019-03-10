Российская сноубордистка Костенко стала первой в слоупстайле на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Российская сноубордистка Елена Костенко завоевала золото в слоупстайле на Универсиаде в Красноярске.

В своей лучшей попытке 23-летняя россиянка показала результат 76,75 балла. Второй стала россиянка Анастасия Логинова (71,25), бронза у еще одной представительницы России Екатерины Косовой (68,75).

Россиянка Елизавета Богданова заняла четвертое место (65,00),

В медальном зачете Универсиады сборная России занимает первое место, завоевав 94 медали - 33 золотых, 33 серебряных и 28 бронзовых. Второе место занимает команда Южной Кореи (6-3-4). На третьей строчке располагается сборная Японии (3-3-3).

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.