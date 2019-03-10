Лыжница Непряева завоевала серебро в гонке на 30 км на этапе Кубка мира в Норвегии

ТАСС, 10 марта. Российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в гонке на 30 км классическим стилем на этапе Кубка мира в норвежском Осло.
Победительницей стала норвежка Тереза Йохауг, показавшая результат 1 час 18 минут 54,5 секунды, третье место заняла шведка Эбба Андерссон (отставание - 1 минута 49,9 секунды). Непряева отстала от победительницы на 1 минуту 45,9 секунды. Россиянка Юлия Белорукова заняла 13-е место (+4.58,3), Елена Соболева - 27-е (+6.56,6), Анна Жеребятьева - 32-е (+7.56,3), Лидия Дуркина - 38-е (+11.32,7).
В этом сезоне 30-летняя Йохауг выиграла все дистанционные гонки, в которых принимала участие. Ранее на чемпионате мира в Зефельде норвежская лыжница завоевала три золотые награды в личных гонках (на 10 км, скиатлон и на 30 км), а также серебро в эстафете. Всего в активе норвежки 10 золотых медалей на чемпионатах мира, помимо этого, Йохауг является олимпийской чемпионкой 2010 года в эстафете и обладательницей серебра и бронзы в личных гонках на Играх 2014 года в Сочи. В 2016 году Йохауг не прошла допинг-тест, спортсменка была дисквалифицирована на 1,5 года, из-за чего пропустила Олимпиаду-2018; норвежка утверждала, что допинг попал в ее организм с мазью для губ.
Кроме того, Йохауг одержала 45-ю победу в личных гонках на этапах Кубка мира. Она обошла по этому показателю россиянку Елену Вяльбе. Больше побед только у норвежки Марит Бьорген (62).
Most @FISCrossCountry individual distance World Cup victories (M/W):— Gracenote Olympic (@GracenoteGold) 10 марта 2019 г.
62 - Marit Bjørgen
45 - Therese Johaug (+1)
45 - Bjørn Dæhlie
44 - Elena Välbe#Holmenkollen #Oslo #holmenkollenskifest
Непряева является бронзовой призеркой Олимпийских игр 2018 года в эстафете, помимо этого 23-летняя спортсменка дважды становилась бронзовым призером чемпионата мира в Зефельде.
В общем зачете Кубка мира лидирует норвежка Ингвильд Эстберг, имея в активе 1237 очков. Второй идет Непряева (1139), третью строчку занимает представительница Финляндии Криста Пармакоски (1002). Йохауг идет на четвертом месте (800).
Следующий этап Кубка мира пройдет в норвежском Драммене 12 марта, в рамках этапа состоятся спринтерские гонки у мужчин и женщин.