Лыжница Непряева завоевала серебро в гонке на 30 км на этапе Кубка мира в Норвегии

В этом сезоне 30-летняя Йохауг выиграла все дистанционные гонки, в которых принимала участие. Ранее на чемпионате мира в Зефельде норвежская лыжница завоевала три золотые награды в личных гонках (на 10 км, скиатлон и на 30 км), а также серебро в эстафете. Всего в активе норвежки 10 золотых медалей на чемпионатах мира, помимо этого, Йохауг является олимпийской чемпионкой 2010 года в эстафете и обладательницей серебра и бронзы в личных гонках на Играх 2014 года в Сочи. В 2016 году Йохауг не прошла допинг-тест, спортсменка была дисквалифицирована на 1,5 года, из-за чего пропустила Олимпиаду-2018; норвежка утверждала, что допинг попал в ее организм с мазью для губ.

Кроме того, Йохауг одержала 45-ю победу в личных гонках на этапах Кубка мира. Она обошла по этому показателю россиянку Елену Вяльбе. Больше побед только у норвежки Марит Бьорген (62).