Российские шорт-трекистки завоевали серебро ЧМ в эстафете на 3000 м

ТАСС, 10 марта. Женская сборная России по шорт-треку завоевала серебряную медаль чемпионата мира в эстафете на 3000 м. Соревнования прошли в Софии.

В мужской эстафете на 5000 м российская команда в составе Дениса Айрапетяна, Семена Елистратова, Александра Шульгинова и Павла Ситникова заняла четвертое место (7.18,095). Победу одержала сборная Южной Кореи (7.04,292), второе место заняла команда Китая (7.04,651), третье - сборная Венгрии (7.04,961).

Всего на чемпионате мира российские спортсмены завоевали четыре медали (две серебряные и две бронзовые). Также Елистратов стал третьим в общем зачете турнира. Больше всего медалей у сборной Южной Кореи: семь золотых, три серебряные и две бронзовые.

Следующий чемпионат мира по шорт-треку пройдет в Сеуле с 13 по 15 марта 2020 года.