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Чемпионат мира по биатлону-2019

Гараничев пробежал лишний штрафной круг в гонке преследования на ЧМ по биатлону

На последнем огневом рубеже россиянин допустил один промах, но пробежал два штрафных круга
Евгения Гараничев EPA-EFE/ARMANDO BABANI
Описание
Евгения Гараничев
© EPA-EFE/ARMANDO BABANI

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 10 марта. /ТАСС/. Российский биатлонист Евгений Гараничев пробежал лишний штрафной круг в гонке преследования на чемпионате мира, который проходит в шведском Эстерсунде.

Мужская гонка преследования на 12,5 км на чемпионате мира состоялась в воскресенье. На последнем, четвертом огневом рубеже 31-летний россиянин допустил один промах, но пробежал два штрафных круга. В итоге Гараничев занял девятое место.

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Представители российской команды сообщили ТАСС, что после заключительного точного выстрела мишень долго закрывалась, что и сбило с толку биатлониста.

На февральском этапе Кубка мира в США Гараничев пропустил гонку преследования, опоздав на старт.

Победу в гонке преследования одержал украинец Дмитрий Пидручный, вторым стал норвежец Йоханнес Бё, досрочно выигравший общий зачет Кубка мира, третьим - француз Кентен Фийон Майе.

Чемпионат мира в Эстерсунде завершится 17 марта.

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Чемпионат мира по биатлону-2019
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