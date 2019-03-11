Кавазашвили считает, что Чалов должен стать основным нападающим сборной России по футболу

"На сегодняшний день Дзюба - это уже не тот Дзюба, который был на чемпионате мира в России, он сбавил очень прилично, сейчас он не сможет стать лидером команды, - сказал Кавазашвили. - Видимо, он на чемпионате мира оставил последние силы: Станислав Черчесов (главный тренер) в сборной сумел заставить его заиграть, и у Дзюбы получилось собраться и показать свои лучшие качества. На сегодняшний день в нем нет и половины от того Дзюбы, который был на чемпионате мира".

В понедельник был объявлен состав сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборных Бельгии и Казахстана. В список вошли нападающие Артем Дзюба ("Зенит"), Федор Смолов ("Локомотив") и Федор Чалов (ЦСКА). Сборная России сыграет против бельгийцев в Брюсселе 21 марта, против команды Казахстана - в Астане 24 марта.

Дзюба сыграл в составе российской команды пять матчей на чемпионате мира - 2018, забил в них три мяча и отдал две результативных передачи. Смолов на чемпионате мира не реализовал послематчевый пенальти в 1/4 финала турнира против команды Хорватии (2:2, 3:4 - по пенальти).

"Смолов, бесспорно, талантливый футболист, но, если он не играет в "Локомотиве" в основном составе, о чем можно говорить? И его поведение, самомнение на чемпионате мира, даже по тому, что он не сумел реализовать пенальти и лишил нашу сборную достойного места в рейтинге мировых сборных уже говорит о том, что я бы его не привлекал бы в сборную, на него у меня лично надежды нет", - отметил Кавазашвили.

"А самый молодой нападающий, который появился в списке сейчас, Чалов, - это очень перспективный футболист, который всегда должен быть в составе. Но учтите, каждый из названных центральных нападающих очень разный, к каждому надо подходить индивидуально, каждому нужно ставить таких партнеров по команде, которые будут играть совместно с ними агрессивно и полезно. Я предпочтение отдал бы молодому и талантливому Чалову, который все лучше и лучше показывает себя в ЦСКА, не только в чемпионате России, но и в еврокубках", - подчеркнул Кавазашвили.