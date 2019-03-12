Быков: Универсиада в Красноярске внесла вклад в оздоровление нации и развитие резервов

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Зимняя Универсиада - 2019, которая прошла в Красноярске, стала доказательством развития российских спортивных резервов и сделала вклад в оздоровление нации. Таким мнением во вторник поделился с ТАСС бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков.

Сборная России в восьмой раз стала победителем мужского хоккейного турнира на Универсиадах. Финал мужского турнира, в котором россияне обыграли команду Словакии (2:1), стал последним соревнованием на Универсиаде в Красноярске.

"Хочется поздравить нашу сборную, выразить слова восхищения нашими ребятами, что они поддерживают тот задел, который делает главная команда страны, прославляют наш хоккей. Хотелось бы также поздравить всех наших спортсменов, которые доминировали на этой Универсиаде, что показывает, насколько хорош наш резерв молодежи для состязаний уже на другом уровне. Универсиада вселяет надежду в наш хоккей, у наших игроков есть потенциал, на них можно рассчитывать, но надо и дальше вести работу, подтачивать и развивать", - заявил Быков.

"Универсиада, как и Олимпиада в Сочи, вновь показала всему миру, что Россия - гостеприимная, радушная страна, которая умеет встречать людей, совместно делать праздник, делить вместе радости, переживания. Главное наследие Универсиады - это те спортивные сооружения и инфраструктура, которые были воздвигнуты к турниру, то, чем наши граждане будут пользоваться в будущем, это вложение в оздоровление нации, в поддержку хорошего тонуса жизни населения", - добавил Быков.

Универсиада-2019 открылась 2 марта на "Платинум-Арене" в Красноярске. Церемония закрытия состоится позднее во вторник.