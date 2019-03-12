{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Глава IIHF Фазель поздравил сборную России с победой на Универсиаде в Красноярске

Российская команда восемь раз выигрывала мужской хоккейный турнир на Универсиадах
Президент IIHF Рене Фазель EPA/PETER SCHNEIDER
Описание
Президент IIHF Рене Фазель
© EPA/PETER SCHNEIDER

МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель поздравил мужскую сборную России с победой на Универсиаде в Красноярске. Об этом он рассказал ТАСС во вторник по телефону.

На эту тему
Мужская сборная России по хоккею стала чемпионом Универсиады

Во вторник мужская сборная России одержала победу над командой Словакии со счетом 2:1 в финале турнира на Универсиаде.

"Хотелось бы поздравить сборную России с заслуженными золотыми медалями на Универсиаде в Красноярске, - сказал Фазель. - Организация турнира прошла на самом высоком уровне, я уверен, что хоккеистов каждой сборной, которая принимала участие в Универсиаде, ждет большое будущее. Следующая зимняя Универсиада пройдет в Швейцарии, я могу сказать, что как минимум в плане хоккея мы с гордостью принимаем эстафету соревнований".

Сборная России восемь раз выигрывала мужской хоккейный турнир на Универсиадах. Словаки становились первыми в 2001 году.

Церемония закрытия Универсиады в Красноярске состоится позднее во вторник.

Теги
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Хромых: российские хоккеисты опасались игры в меньшинстве в финале Универсиады
Главный тренер российской команды поблагодарил организаторов за Игры в Красноярске
Читать полностью