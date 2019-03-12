Роман Ротенберг: хоккейный турнир Универсиады в Красноярске по условиям сравним с ОИ-2018

КРАСНОЯРСК, 12 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Уровень организации хоккейного турнира на Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске можно сравнить с условиями на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане. Такое мнение ТАСС во вторник высказал первый вице-президент Федерации хоккея России, руководитель штаба национальной команды Роман Ротенберг после завершения финала мужского турнира.

Сборная России одержала победу над командой Словакии со счетом 2:1 в финале турнира на Универсиаде.

"Можно очень высоко оценить организацию хоккейного турнира на Универсиаде. Качество льда, качество самих арен - все было организовано на самом высоком уровне. Это можно сравнить с организацией турнира на Олимпиаде в Пхёнчхане. Все организационные моменты учитывались", - сказал Ротенберг по телефону.

Сборная России восемь раз выигрывала мужской хоккейный турнир на Универсиадах. Финал мужского турнира стал последним медальным соревнованием на Универсиаде в Красноярске. Церемония закрытия соревнований состоится позднее во вторник.