Медведев: Россия всегда рада зарубежным гостям

КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев пригласил иностранцев посещать Россию, в которой им всегда рады. Председатель правительства считает важным итогом Универсиады приверженность принципам честной игры.
"Универсиада заканчивается, но мы не прощаемся. Надеюсь, что Красноярск оставил в ваших сердцах самые лучшие воспоминания", - обратился глава кабинета министров к участникам и гостям студенческих игр на церемонии их закрытия. По его мнению, в Красноярске "молодые спортсмены смогли в полной мере проявить свои таланты и создать прекрасный трамплин для взлета к следующим вершинам и рекордам".
"Наших зарубежных гостей мы приглашаем в Россию снова! Здесь всегда будут вам рады!" - заверил премьер-министр.
Медведев напомнил, что Россия в третий раз принимала Универсиаду и впервые - зимние студенческие игры. "К этому событию мы готовились почти шесть лет, сделали все, чтобы гости и участники соревнований почувствовали тепло и гостеприимство России, нашли добрых и верных друзей", - отметил председатель российского правительства. По его оценке, все 11 дней Универсиады "были наполнены самыми сильными, яркими эмоциями", а первый рекорд был поставлен еще до начала соревнований: число стран-участниц стало самым большим за всю историю зимних студенческих игр - 58.
Медведев поздравил победителей соревнований, подчеркнув, что у них были достойные соперники. "Но главная победа, главный итог - это то, что на этих состязаниях есть чемпионы, но нет проигравших. Самая важная победа - общая, ее одержали все участники, организаторы Универсиады, тренеры и врачи, судьи и зрители, тысячи волонтеров и миллионы болельщиков, те, кто вложил в нее силы и душу, кто с волнением следил за соревнованиями с трибун и по телетрансляциям, работал в Деревне Универсиады и на всех ее объектах", - уверен Медведев. На его взгляд, участники Универсиады "еще раз доказали, что главное в спорте - благородство и стойкость, командный дух, взаимовыручка, самоотдача и абсолютная верность принципам честной игры".
Премьер заявил, что Универсиада дает надежду, что все проблемы между странами временны.
"В современном мире нас постоянно пытаются разделить и противопоставить, мы нередко сталкиваемся с политическим и экономическим давлением, с недружественным и предвзятым отношением одних государств к другим. Но такие спортивные праздники как Универсиада дают нам надежду, что проблемы - на время, а не навсегда", - сказал он.
Премьер выразил уверенность, что "спорт объединяет людей, помогает преодолеть любые преграды между ними", выразив благодарность "всем, кто верит в его благородные идеалы и следует им каждый миг собственной жизни".