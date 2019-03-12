Медведев: Россия всегда рада зарубежным гостям

"Универсиада заканчивается, но мы не прощаемся. Надеюсь, что Красноярск оставил в ваших сердцах самые лучшие воспоминания", - обратился глава кабинета министров к участникам и гостям студенческих игр на церемонии их закрытия. По его мнению, в Красноярске "молодые спортсмены смогли в полной мере проявить свои таланты и создать прекрасный трамплин для взлета к следующим вершинам и рекордам".

"Наших зарубежных гостей мы приглашаем в Россию снова! Здесь всегда будут вам рады!" - заверил премьер-министр.

Медведев напомнил, что Россия в третий раз принимала Универсиаду и впервые - зимние студенческие игры. "К этому событию мы готовились почти шесть лет, сделали все, чтобы гости и участники соревнований почувствовали тепло и гостеприимство России, нашли добрых и верных друзей", - отметил председатель российского правительства. По его оценке, все 11 дней Универсиады "были наполнены самыми сильными, яркими эмоциями", а первый рекорд был поставлен еще до начала соревнований: число стран-участниц стало самым большим за всю историю зимних студенческих игр - 58.