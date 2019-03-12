Церемония закрытия XXIX зимней Универсиады завершилась в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Церемония закрытия XXIX зимней Универсиады завершилась на "Платинум-Арене" в Красноярске.

Универсиада в Красноярске стартовала 2 марта. В соревнованиях принимали участие спортсмены из 58 стран. Всего в Красноярск приехало около 3 тыс. спортсменов.

Российские спортсмены завоевали 112 медалей - 41 золотую, 39 серебряных и 32 бронзовых. Всего в соревнованиях приняли участие 296 российских спортсменов.

Следующая зимняя Универсиада состоится в 2021 году швейцарском Люцерне.