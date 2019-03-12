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Чемпионат мира по биатлону-2019

Биатлонистки Павлова и Юрлова-Перхт выступят в масс-старте на чемпионате мира в Эстерсунде

В гонке на 12,5 км примут участие 30 биатлонисток
Екатерина Юрлова-Перхт Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Екатерина Юрлова-Перхт
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 12 марта. /ТАСС/. Российские биатлонистки Евгения Павлова и Екатерина Юрлова-Перхт выступят в масс-старте на чемпионате мира, который проходит в Эстерсунде. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

В гонке на 12,5 км примут участие 30 биатлонисток. Юрлова-Перхт получила 19-й стартовый номер, Павлова - 27-й.

Ранее во вторник прошла индивидуальная гонка на 15 км, в которой победила шведка Ханна Эберг, второй стала итальянка Лиза Виттоцци, третьей - француженка Жюстин Бреза. Юрлова-Перхт заняла 17-е место, Павлова не участвовала в гонке.

Масс-старт состоится 17 марта.

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Чемпионат мира по биатлону-2019
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