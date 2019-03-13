Россиянин Евгений Малкин набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ

ТАСС, 13 марта. Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин достиг отметки в 1000 набранных очков в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и стал пятым представителем России, оформившим подобное достижение. В ночь на среду в домашнем матче против "Вашингтона" (5:3) Малкин отдал две результативные передачи, что позволило форварду набрать 1000-е (391+609) очко в заокеанской карьере.

Малкин стал пятым россиянином, которому удалось показать такой результат, на это ему понадобилось 848 матчей. Также во встрече результативной передачей отметился капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, набравший свое 1200-е (653+547) очко в карьере. Ранее отметки в 1000 баллов, кроме Малкина и Овечкина, достигали Сергей Федоров - 1179 (483+696), Александр Могильный - 1032 (473+559) и Алексей Ковалев - 1029 (430+599). Однако форвард "Питтсбурга" быстрее остальных российских хоккеистов добился подобного результата, так как Овечкину потребовалось провести 881 игру в регулярных чемпионатах, Могильному - 946, Федорову - 965, а Ковалеву - 1249.

32-летний Малкин стал 88-м игроком за всю историю НХЛ, которому покорилась отметка в 1000 набранных очков в регулярных чемпионатах. 12 января 2017 года 84-м по счету результат показал Овечкин. Абсолютный рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который заработал 2857 очков (894+1963) в 1487 матчах. На втором месте идет достижение чеха Яромира Ягра (1921 очко в 1733 матчах), на третьем - канадца Марка Мессье (1887 очков в 1756 играх).

Малкин был задрафтован "Питтсбургом" в 2004 году под общим вторым номером, первым тогда ушел Овечкин. За 13 лет карьеры в НХЛ Малкин дважды становился обладателем "Арт Росс Трофи" (приз, ежегодно вручаемый хоккеисту, набравшему наибольшее количество очков по системе "гол+пас" в регулярном чемпионате - 113 очков в сезоне-2008/09 и 109 - в сезоне-2011/12). Кроме того, в первом сезоне россиянин стал обладателем "Колдер Трофи" (лучший новичок), в дебютном регулярном чемпионате НХЛ Малкин набрал 85 очков (33+52) в 78 играх. По итогам сезона-2011/12 он был признан лучшим хоккеистом, получив один из самых престижных личных призов в лиге - "Харт Трофи".

В составе своего клуба россиянин трижды стал обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), в 2009 году в плей-офф Малкин набрал 36 (14+22) очков в 24 матчах и был признан лучшим хоккеистом плей-офф, получив "Конн Смайт Трофи". В составе сборной России Малкин дважды выигрывал золото чемпионатов мира (2012, 2014), а также по два раза становился серебряным и бронзовым призером. На победном мировом первенстве 2012 года нападающий был признан самым ценным хоккеистом турнира. В 10 матчах он забросил 11 шайб и отдал восемь голевых передач.

Следующим хоккеистом, которому покорится планка в 1000 очков в регулярных чемпионатах, может стать 34-летний канадец Эрик Стаал, выступающий за "Миннесоту". В его активе 969 (414+555) баллов в 1162 матчах. Из российских игроков ближе всего к достижению находится Илья Ковальчук. На счету 35-летнего форварда "Лос-Анджелеса" 846 (431+415) очков в 874 матчах.