ОКР надеется на рост интереса к ОИ-2020 после подписания соглашения с "Матч Хоспиталити"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) рассчитывает на рост интереса к Играм-2020 со стороны болельщиков после подписания соглашения о сотрудничестве с компанией "Матч Хоспиталити". Такое мнение в среду журналистам высказал глава ОКР Станислав Поздняков после подписания соглашения.

Компания стала официальным агентом ОКР по продаже на территории РФ билетов и туристических пакетов на летнюю Олимпиаду 2020 года в Токио и на зимние Игры 2022 года в Пекине.

"До Игр в Токио осталось 500 дней - хочу всех поздравить с этим, - сказал Поздняков. - ОКР находится в стадии активной подготовки к Играм, 500 дней - не так много, чтобы подготовить сборные команды к Олимпиадам. Уверен, чем ближе Олимпиада, тем больше будет интерес наших соотечественников, сотрудничество с "Матч Хоспиталити" только повысит интерес".

"Интерес болельщиков во многом определяется успехом спортсменов, - продолжил глава ОКР. - Чем лучше наши спортивные федерации подготовится к сезону-2019/20, тем больше наших болельщиков приедет на Игры. В Пхёнчхане, например, было много наших болельщиков, так что и на предстоящих Играх в Азии ожидаем большое количество".

"Матч Хоспиталити" занимается разработкой программ гостеприимства для спортивных соревнований. Компания предоставляет полный спектр услуг: от помощи в проведении самого турнира и работы с гостями до решения технических вопросов и ресторанного обслуживания в рамках разных соревнований. Компания являлась эксклюзивным, уполномоченным ФИФА обладателем прав на продажу официальных пакетов гостеприимства для чемпионата мира по футболу 2018 года в России.