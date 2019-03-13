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Допинг в спорте

РУСАДА в январе и феврале получило 28 запросов от атлетов РФ на терапевтические исключения

В 2018 году в РУСАДА поступил 101 запрос на TUE
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая Пресс-служба Минспорта РФ
Описание
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая
© Пресс-служба Минспорта РФ

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за первые два месяца 2019 года получило от российских спортсменов 28 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и/или методов (TUE). Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"За январь и февраль к нам поступило 28 запросов на терапевтическое использование, - заметила Пахноцкая. - 18 запросов передано в комитет по терапевтическому использованию запрещенных субстанций (четыре - на рассмотрении). Одобрено восемь запросов, отклонено - шесть".

В 2018 году в РУСАДА поступил 101 запрос на TUE. С октября, после возвращения статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, все запросы на терапевтическое использование в соответствии с решением Всемирного антидопингового агентства рассматривает Российское антидопинговое агентство.

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