WADA открыло 154 дела на основании сообщений информаторов в 2018 году

ТАСС, 13 марта. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2018 году получило от своих информаторов 182 сообщения, после изучения которых впоследствии открыло 154 дела. Об этом на симпозиуме WADA в Лозанне сообщил генеральный директор организации Оливье Ниггли.

"В марте 2017 года WADA запустило программу информаторов Speak Up. До запуска этой программы у нас отсутствовал канал для получения информации от источников. Только в 2018 году департамент расследований получил 182 сообщения от информаторов, на основании их было открыто 154 дела. В рамках этой программы WADA получает достоверную информацию от источников, которые не будут названы", - заметил Ниггли.

В октябре глава департамента расследований WADA Гюнтер Юнгер заявил журналистам, что Всемирное антидопинговое агентство располагает сетью информаторов, проживающих на территории России.