Российские шахматисты досрочно стали победителями командного чемпионата мира

ТАСС, 13 марта. Мужская сборная России по шахматам обеспечила себе победу на командном чемпионате мира за тур до окончания турнира. Соревнования проходят в Астане.

В среду в матче восьмого тура сборная России одержала победу над командой Швеции со счетом 3,5:0,5. Победу в своих партиях одержали Александр Грищук, Дмитрий Андрейкин и Владислав Артемьев; Сергей Карякин завершил партию вничью. Также в составе сборной России на турнире выступает Ян Непомнящий, который в этом туре остался в запасе.

В активе сборной России 14 очков, у ближайших преследователей, команд Англии и Индии, по 11 очков. За победу в матче дается два очка, при ничьей - одно. Далее идут команды Китая (10), США (9), Ирана (8), Азербайджана (6), Казахстана (4), Швеции (4), Египта (3). В заключительном туре 14 марта сборная России сыграет с командой Индии.

В женском турнире сборная России обыграла команду Венгрии со счетом 4:0. Победы в своих партиях одержали Александра Костенюк, Валентина Гунина, Александра Горячкина и Ольга Гиря.

Сборная Китая обеспечила себе победу в турнире, набрав 16 очков. Далее идут команды России (13), Украины (12), Грузии (11), Индии (8), Казахстана (8), США (5), Армении (4), Венгрии (3) и Египта (0). В заключительном туре 14 марта сборная России сыграет с командой Грузии.

Командный чемпионат мира проводится каждые два года, первые мужские соревнования прошли в 1985 году, женские - в 2007-м. Рекордсменом по количеству побед у мужчин является сборная СССР/России (7), последний раз российская команда выигрывала турнир в 2013 году. У женщин рекордсменом по числу побед является команда Китая (4).