Биатлонисты Логинов и Гараничев выступят в масс-старте на ЧМ в Эстерсунде

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 13 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские биатлонисты Александр Логинов и Евгений Гараничев вошли в число участников масс-старта на чемпионате мира в шведском Эстерсунде, передает корреспондент ТАСС.

Мужская и женская гонки с общего старта пройдут в воскресенье, 17 марта, и закроют соревновательную программу чемпионата мира.

Логинов, который на чемпионате мира завоевал серебро в спринте, уйдет на старт под четвертым номером, Гараничев - 17-м.

В женском масс-старте Россию представят Екатерина Юрлова-Перхт и Евгения Павлова.