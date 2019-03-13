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Чемпионат мира по биатлону-2019

Биатлонисты Логинов и Гараничев выступят в масс-старте на ЧМ в Эстерсунде

У женщин в гонке примут участие Юрлова-Перхт и Павлова
Александр Логинов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Логинов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 13 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские биатлонисты Александр Логинов и Евгений Гараничев вошли в число участников масс-старта на чемпионате мира в шведском Эстерсунде, передает корреспондент ТАСС.

Мужская и женская гонки с общего старта пройдут в воскресенье, 17 марта, и закроют соревновательную программу чемпионата мира.

Логинов, который на чемпионате мира завоевал серебро в спринте, уйдет на старт под четвертым номером, Гараничев - 17-м.

В женском масс-старте Россию представят Екатерина Юрлова-Перхт и Евгения Павлова.

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Чемпионат мира по биатлону-2019
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