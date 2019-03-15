Основоположник советского хоккея. 105 лет со дня рождения тренера Аркадия Чернышева

Со дня рождения четырехкратного олимпийского чемпиона, первого тренера в истории сборной СССР и московского "Динамо" Аркадия Ивановича Чернышева 16 марта исполняется 105 лет. Чернышев родился в 1914 году в Нижнем Новгороде. В семье он был седьмым ребенком. Когда мальчику исполнилось два года, отец переехал работать в Москву. После окончания семилетки поступил в коммунально-строительный техникум, откуда ушел из-за смерти отца. С детства Чернышев играл в футбол и хоккей с мячом. В составе московского "Динамо" он выступал с 1936 по 1941 год и дважды становился чемпионом СССР (1936, 1940).

Описание Старший тренер сборной СССР Аркадий Чернышев и тренер сборной Финляндии Густав Бубник, 1970 год © Вячеслав Ун Да-син/ТАСС

Чернышев закончил профессиональную футбольную карьеру в 1948 году и до 1950-го тренировал молодежную команду "Динамо". При нем начал играть за бело-голубых впоследствии многолетний капитан команды, чемпион Европы 1960 года Виктор Царев. Именно Чернышев пригласил в "Динамо" Льва Яшина, который позднее станет лучшим вратарем XX века, олимпийским чемпионом и чемпионом Европы. В 1953 году Яшин стал обладателем Кубка СССР в качестве вратаря хоккейного "Динамо" под руководством Чернышева. Бессменный тренер "Динамо" Хоккей с шайбой в России появился сразу после Великой Отечественной войны. С тех пор вся жизнь Чернышева была неразрывно связана с этим видом спорта. В сезоне-1946/47 он был играющим тренером "Динамо", которое стало первым чемпионом страны, а сам Аркадий Иванович вошел в историю и как автор первой заброшенной шайбы в чемпионатах СССР. Произошло это в стартовом матче первенства с архангельским "Водником" (5:1). Лучшим снайпером первого чемпионата страны стал Анатолий Тарасов, который выступал за московский ВВС и забросил 14 шайб. Чернышев бессменно руководил "Динамо" на протяжении 28 лет подряд, что является абсолютным рекордом в истории отечественного хоккея. За это время клуб 24 раза становился призером чемпионатов СССР. Дважды бело-голубые завоевывали золотые медали (1947, 1954), девять раз — серебряные и 13 раз — бронзовые. Также динамовцы дважды становились обладателями Кубка страны (1953, 1972). "Безусловно, все успехи "Динамо" — это заслуга Аркадия Ивановича. "Динамо" не смогло выиграть много чемпионских титулов, потому что в то время была одна команда (ЦСКА), которая могла в любое время дня и ночи пригласить любого игрока, у которого что-то сложилось, в Советскую армию. Но мы всегда были в призах и показывали стабильно высокие результаты на протяжении многих лет", — отметил в беседе с ТАСС двукратный олимпийский чемпион, рекордсмен по количеству игр и заброшенных шайб в составе сборной СССР Александр Мальцев, выступавший за "Динамо" с 1967 по 1984 год. "У ЦСКА была хорошая команда, они собирали всех лучших. Но у нас был свой отличительный стиль, свои болельщики, яркие игроки, передавались традиции. Я вырос на игре (Валентина) Кузина, (Александра) Уварова. Мы получали удовольствие от игры. Я сам с десяти лет динамовец, мы все были как семья, Виталий Давыдов играл со мной в одной тройке с детских лет, потом мы вместе выступали за взрослую команду. Для нас было важно воспитывать своих ребят с нашего двора, нашей школы. Это были традиции — готовить молодых, к нам приходили играть мальчики, а Чернышев помог стать выдающимися мастерами", — рассказал ТАСС заслуженный тренер СССР, двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов, защищавший цвета "Динамо" с 1957 по 1972 год.

Описание Аркадий Чернышев и Анатолий Тарасов © Вячеслав Ун Да-син/ТАСС

Дебют в сборной СССР В 1954 году Чернышев стал первым тренером сборной СССР, дебютировавшей на чемпионате мира в Стокгольме. Советские хоккеисты одержали шесть побед в семи матчах и сенсационно завоевали золотые медали. По ходу турнира были разгромлены канадцы (7:2). В матче с хозяевами турнира команда Чернышева единственный раз сыграла вничью (1:1). Спустя год советская сборная завоевала серебряные медали мирового первенства, уступив канадцам (0:5). В 1956 году сборная СССР на дебютном для себя олимпийском хоккейном турнире в Кортина-д’Ампеццо заняла первое место, одержав победы во всех матчах. В знак уважения к достижениям советского хоккея право на проведение чемпионата мира 1957 года было отдано Москве. Сборная СССР сыграла вничью два матча (в остальных одержала победы), в том числе и последний со шведами (4:4), из-за чего команда Швеции стала чемпионом мира. Чернышев посчитал такой результат неудачным, и его освободили от должности старшего тренера, назначив на пост Анатолия Тарасова. "Аркадий Иванович был человеком творческим, давал играть, не сдавливал. Жестких рамок никаких не было, он любил игроков, это касалось и молодых. Чернышев доверял им и радовался, когда они делали на льду что-то хорошее и необычное. Это явление в нашем хоккее, он был первым создателем этой школы", — отметил Юрзинов. Под руководством Тарасова сборная СССР за четыре года не выиграла ни одного чемпионата мира и заняла третье место на Олимпиаде 1960 года. После этого руководство Спорткомитета обратилось к Аркадию Ивановичу с просьбой вернуться. Его попросили возглавить сборную за месяц до чемпионата мира 1962 года, но тренер не хотел принимать команду, так как не готовил ее. Тарасов на тот момент был уволен, и Чернышева уговорили поехать на турнир, чтобы не пропускать его.

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Непобедимый тандем Сборная СССР заняла на чемпионате мира третье место, но никаких претензий со стороны Спорткомитета к Чернышеву не было, и его оставили в качестве старшего тренера с одной просьбой: взять Тарасова в помощники. Аркадий Иванович долго отказывался, считая, что командой должен руководить один человек, но в конце концов его убедили, что он останется старшим тренером и будет принимать все решения, и нести ответственность за результат. С 1963 по 1972 год они выиграли все чемпионаты мира и Олимпиады. "На первых порах, когда Анатолий Тарасов был назначен помощником Аркадия Ивановича, контакта у них не было, — вспоминает двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров. — Мы с Чернышевым очень много разговаривали, он часто спрашивал мое мнение, я тогда был капитаном сборной. Он был уравновешенным человеком. Спокойным назвать не могу, потому что и во время игры, и в перерыве Чернышев мог взорваться, высказать все, что думает о нас, но до оскорблений никогда не доходило. Аркадий Иванович старался это куда-то прятать в себя, вся команда относилась к нему очень хорошо". "Чернышев был основоположником советского хоккея и, самое главное, человеком с большой буквы. Он хорошо разбирался в людях и в хоккее — это то, что его отличало от многих. Редко бывает, когда у двух разных людей одна мысль — только хоккей", — отметил Мальцев. Тарасов и Чернышев быстро нашли общий язык, несмотря на разные взгляды на методики подготовки и тренировочный процесс. Аркадий Иванович был более спокойным и рассудительным. Хотя во время игр их взгляды на происходящее не всегда совпадали, до конфликтов дело не доходило. "Бывали случаи, когда во время игры они полностью расходились. Идет игра, Тарасов что-то говорит, а Аркадий Иванович не соглашался, причем иногда в резкой форме. Он был старшим тренером сборной СССР, Тарасов — помощником. Но они между собой не разделяли власть, считали себя одинаковыми. Но игру всегда вел Чернышев", — подчеркнул Майоров.

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Эталон отношения к делу По характеру Чернышев был добрым и отзывчивым человеком, который всегда приходил на помощь игрокам. В его команде был всегда хороший микроклимат. "Для нас с братом отец был эталоном отношения к делу. Игроки его обожали, многие говорили, что он был им как отец. Валерий Васильев рассказывал, что он ему замещал отца. Один раз Валера (Васильев) опаздывал на тренировку, стоял на Ленинградском шоссе, голосовал, ждал машину. Машина подъезжает, он открывает дверь, садится, а за рулем Аркадий Иванович. И говорит ему: "Ну что, раздолбай, поехали на тренировку". Он и пьяный приезжал, но ему это все с рук сходило, потому что отец просто любил игроков. Если сравнивать отношение армейских игроков и динамовских, то армейские Тарасова уважали и боялись, а динамовцы Чернышева уважали и любили", — рассказал ТАСС сын Аркадия Ивановича Борис Чернышев. Чернышев большую часть времени проводил с командой. "Дома его почти не было, когда были матчи в Москве, он приходил уже поздно, мы ложились спать. Летом, когда у него был месяц отпуска, он нас отвозил на машине в Анапу. В выходные ездили в Новогорск, собирали ландыши, черемуху. Еще он очень любил рыбалку, ездил с братом на Истринское водохранилище. Осенью в выходные мы ездили в Подмосковье за грибами. Иногда родители нас будили в будний день перед школой в четыре утра, и мы просыпались и ехали в лес. Часа два собирали грибы, быстро переодевались и бежали в школу, а отец уходил на работу", — вспоминает Борис Чернышев. "Конечно, хотелось больше с ним общаться, но тогда у них был режим, как у моряков, которые на полгода в плавание уходят. Сезон с сентября по май. Я после школы делал уроки и ездил на хоккей, чтобы потом после игры с ним хотя бы вместе домой поехать, пообщаться. Когда он был дома, мы вместе с ним играли, клеили модели. Он часто ходил в гараж, чинил машину, нас учил водить автомобиль", — рассказал сын Аркадия Ивановича.

Описание Сборная СССР по хоккею, 1970 год © Валентин Соболев/ТАСС

Наследие Чернышева Чернышев и Тарасов ушли из национальной команды в 1972 году после Олимпиады в Саппоро. Аркадий Иванович закончил тренерскую карьеру в 1974 году. После этого он возглавлял тренерский совет Федерации хоккея СССР и работал директором школы "Динамо". Через пять лет сборную СССР возглавил ученик Чернышева Виктор Тихонов, который последние годы карьеры выступал за "Динамо". После этого Аркадий Иванович пригласил его стать вторым тренером бело-голубых. Под руководством Тихонова советская сборная выиграла три Олимпиады, восемь чемпионатов мира, Кубок Вызова и Кубок Канады. Его помощником был также воспитанник Чернышева Владимир Юрзинов. "Все великие тренеры, которые были после Тарасова и Чернышева, — воспитанники Чернышева. А следующее поколение — воспитанники его воспитанников", — подчеркнул Борис Чернышев. "Я считаю себя не только его учеником, но и последователем. Я в работе всегда старался сохранять ту солнечность, праздничность, которая шла от него. Все тренеры нашего поколения вышли от Аркадия Ивановича — Виктор Васильевич, я, Виталий Давыдов, Зинэтула Билялетдинов. Мы все с характером и чертами Чернышева и никогда не забываем его. Мы стараемся передавать эту школу из поколения в поколения. Динамовская школа отличалась от спартаковской и армейской в отношении к игрокам, людям, знанием культуры", — отметил Юрзинов.

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