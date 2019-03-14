Российская биатлонистка Резцова завоевала серебро на этапе Кубка IBU в Италии

ТАСС, 14 марта. Россиянка Кристина Резцова заняла второе место в спринте на дистанции 7,5 км на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), который проходит в итальянском Мартелль-Валь-Мартелло.

Спортсменка показала результат 23 минуты 38,6 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах, отставание от победительницы составило 23,9 секунды. Первое место заняла украинка Ольга Абрамова (23.14,7; 0 промахов), третьей стала шведка Юханна Скоттхейм (+25,1; 0).

Россиянка Виктория Сливко заняла шестое место (+44,4; 2), Елизавета Каплина - 18-я (+1.26,6; 1), Наталья Гербулова - 19-я (+1.33,2; 2), Екатерина Мошкова - 21-я (+1.42, 3; 3), Ирина Казакевич - 36-я (+2.40,7; 5).

22-летняя Резцова является победительницей и серебряным призером чемпионата мира среди юниоров, также в ее активе две золотые медали юниорского чемпионата мира по летнему биатлону.

Этап Кубка IBU в Италии завершится 17 марта.