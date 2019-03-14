Биатлонистка Павлова потеряла в сингл-миксте на ЧМ 15 секунд, не заметив промаха

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 14 марта. /ТАСС/. Российская биатлонистка Евгения Павлова потеряла около 15 секунд в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира, ошибочно решив, что закрыла все мишени на второй стрельбе из положения лежа. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.

Павлова в паре с Матвеем Елисеевым стала шестой, отстав от победивших в гонке норвежцев на 52 секунды. Елисеев на одном из огневых рубежей допустил три промаха.

"По Павловой мы приняли правильное решение, - сказал Хованцев. - Единственное, она допустила ошибку, когда начала вставать, не закрыв мишень во время второй стрельбы лежа. На этом она потеряла около 15 секунд".

"Она закрыла четыре мишени, а после пятого выстрела ей показалось, что она попала. Поэтому и начала вставать. Ей пришлось вновь возвращаться на изготовку и закрывать последнюю мишень дополнительным патроном", - добавил он.

Как заметил тренер, ошибки на стрельбе Елисеева лишили команду около 30 секунд. "Если бы не было ошибки у Павловой и если бы Елисеев допустил на два промаха меньше, можно было бы претендовать на медаль", - заметил тренер.

Одиночная смешанная эстафета впервые прошла на чемпионате мира. В активе российских спортсменов на турнире в Эстерсунде по-прежнему одна медаль - серебро Александра Логинова, завоеванное в спринтерской гонке.