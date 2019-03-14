Елисеев не стал просить место в гонке на ЧМ, чтобы не портить атмосферу в команде

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 14 марта. /ТАСС/. Российский биатлонист Матвей Елисеев не стал требовать у тренерского штаба сборной места в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Эстерсунде, чтобы не вносить смуту. Об этом он рассказал журналистам после одиночной смешанной эстафеты, в которой он вместе с Евгенией Павловой стал шестым .

Биатлонисты Логинов и Гараничев выступят в масс-старте на ЧМ в Эстерсунде

Участие в индивидуальной гонке могло позволить Елисееву заработать очки, необходимые для попадания в масс-старт, в котором Россию будут представлять только два спортсмена: Александр Логинов и Евгений Гараничев.

"Было обидно пропустить индивидуальную гонку, надеялся, что будет еще одна возможность попасть в масс-старт, но тренеры рассудили иначе, - сказал Елисеев. - Я не стал просить тренеров включить меня в состав. Мысли об этом были, но лишнюю смуту в команду лучше не вносить. Лучше немного потерпеть".

"Была четкая позиция дать Никите Поршневу возможность пробежать на высшем уровне, чтобы после было попроще", - добавил он.

Поршнев в индивидуальной гонке стал 36-м, еще один дебютант чемпионата мира, Александр Поварницын, - 45-м. Лучшим среди россиян стал Евгений Гараничев, занявший седьмое место.

Одиночная смешанная эстафета впервые прошла на чемпионате мира. В активе российских спортсменов на турнире в Эстерсунде по-прежнему одна медаль - серебро Александра Логинова, завоеванное в спринтерской гонке.