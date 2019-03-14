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Лига Европы

Определились все четвертьфиналисты Лиги Европы

Жеребьевка этой стадии состоится в пятницу

ТАСС, 15 марта. Стали известны все участники матчей 1/4 финала футбольной Лиги Европы сезона-2018/19. Ответные матчи 1/8 финала турнира состоялись в четверг.

На стадии 1/8 финала борьбу в Лиге Европы завершили два российских клуба. "Краснодар в ответном матче сыграл вничью с испанской "Валенсией" со счетом 1:1, первая встреча завершилась победой испанской команды со счетом 2:1. "Зенит" в ответной игре уступил другому испанскому клубу, "Вильярреалу", со счетом 0:2 (первый матч - 1:3).

Также в четвертьфинал пробились английские "Челси" и "Арсенал", итальянский "Наполи", немецкий "Айнтрахт", чешская "Славия" и португальская "Бенфика".

Четвертьфинальные пары Лиги Европы определятся в результате жеребьевки, которая состоится в пятницу.

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