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Следующим соперником боксера Ковалева с высокой долей вероятности будет Ярд

Точная дата боя пока неизвестна
Сергей Ковалев AP Photo/John Locher
Описание
Сергей Ковалев
© AP Photo/John Locher

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Следующим соперником чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе Сергея Ковалева с высокой долей вероятности станет британец Энтони Ярд. Об этом ТАСС сообщил менеджер российского боксера Эгис Климас.

"Наверняка соперником будет Ярд. Когда состоится этот бой, пока не известно", - сказал Климас.

Ранее WBO назначила Ярда официальным претендентом на титул Ковалева. Организация дала боксерам 30 дней на проведение переговоров.

На счету 35-летнего Ковалева 33 победы, 28 из которых он одержал нокаутом, три поражения и одна ничья.

27-летний Ярд одержал на профессиональном ринге 18 побед (17 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.

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