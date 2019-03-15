Следующим соперником боксера Ковалева с высокой долей вероятности будет Ярд

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Следующим соперником чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе Сергея Ковалева с высокой долей вероятности станет британец Энтони Ярд. Об этом ТАСС сообщил менеджер российского боксера Эгис Климас.

"Наверняка соперником будет Ярд. Когда состоится этот бой, пока не известно", - сказал Климас.

Ранее WBO назначила Ярда официальным претендентом на титул Ковалева. Организация дала боксерам 30 дней на проведение переговоров.

На счету 35-летнего Ковалева 33 победы, 28 из которых он одержал нокаутом, три поражения и одна ничья.

27-летний Ярд одержал на профессиональном ринге 18 побед (17 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.