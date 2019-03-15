Чемпион мира Барулин ведет переговоры о продлении контракта с ХК "Сочи"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Руководство хоккейного клуба "Сочи" планирует продлить контракт с вратарем Константином Барулиным. Об этом ТАСС сообщила агент игрока Ольга Карсунская.

Соглашение Барулина с "Сочи" действует до 30 апреля 2019 года.

"С игроком ведутся активные переговоры, у нас доверительные и открытые отношения с руководством. Он очень заинтересован в том, чтобы остаться в клубе. Вероятность заключения соглашения с "Сочи" велика", - сообщила агент.

В составе сборной России Барулин становился чемпионом мира 2012 года, серебряным призером чемпионата мира 2015 года, бронзовым - 2007 года. В сезоне-2010/11 в составе "Атланта" стал финалистом Кубка Гагарина, был признан лучшим вратарем регулярного чемпионата КХЛ и самым ценным игроком плей-офф.

Хоккеист играет за сочинский клуб с 2015 года. В текущем сезоне Барулин провел 34 матча, в которых одержал 15 побед с коэффициентом надежности 92,3 в регулярном сезоне.