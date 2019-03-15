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Чемпионат мира по биатлону-2019

Гараничев не примет участия в эстафете на чемпионате мира по биатлону

В эстафете побегут Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов
Евгений Гараничев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Евгений Гараничев
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 15 марта. /ТАСС/. Российский биатлонист Евгений Гараничев не примет участия в эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.

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"На втором этапе эстафеты Гараничева заменит Никита Поршнев. Полностью состав на эстафету выглядит следующим образом: Матвей Елисеев, Поршнев, Дмитрий Малышко, Александр Логинов", - сказал Хованцев.

"Гараничев готовится к масс-старту", - пояснил специалист.

Эстафета пройдет 16 марта. На этапах Кубка мира текущего сезона сборная России завоевала две медали в мужской эстафете - золото в немецком Оберхофе и бронзу в канадском Кэнморе. В обеих Гараничев принимал участие. 

Ранее на чемпионате мира в Эстерсунде Гараничев ошибочно прошел лишний штрафной круг во время гонки преследования, а на этапе Кубка мира в США он опоздал на старт пасьюта и был вынужден пропустить гонку.

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