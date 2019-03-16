Биатлонист Бабиков победил в зачете спринтерских гонок Кубка IBU

ТАСС, 16 марта. Российский биатлонист Антон Бабиков выиграл зачет спринтерских гонок Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) сезона-2018/19.

В субботу Бабиков занял 11-е место в спринтерской гонке на заключительном этапе Кубка IBU в итальянском Валь-Мартелло, его соотечественник Сергей Корастылев стал 16-м. Пьедестал почета заняли представители Германии. Победу в гонке одержал Лукас Францшер, вторым стал Филипп Хорн, третьим - Данило Ритмюллер.

В зачете спринтов после 14 стартов в активе Бабикова 473 очка, Корастылев занял второе место (417 очка) , третьим стал Францшер (415). Также в число 50 лучших вошли россияне Александр Поварницын, занявший десятое место (242), Эдуард Латыпов - 25-е (138), Алексей Слепов - 30-е (133), Петр Пащенко - 35-е (113), Никита Поршнев - 40-е (103) и Семен Сучилов - 43-е (102).

Бабиков также лидирует в общем зачете Кубка IBU, набрав 671 очко, вторым идет Францшер (603), третьим - француз Аристид Бегу (578).

Заключительный этап Кубка IBU в Валь-Мартелло завершится 17 марта.