Драчев заявил, что Гараничев сам отказался от участия в эстафете на ЧМ по биатлону

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 16 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский биатлонист Евгений Гараничев сам отказался от участия в эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде. Об этом ТАСС сообщил президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

31-летний Гараничев изначально должен был принять участие в субботней гонке, однако в пятницу главный тренер сборной России Анатолий Хованцев сообщил, что вместо него второй этап эстафеты побежит Никита Поршнев.

"Гараничев сам отказался от участия в эстафете. После индивидуальной гонки он подошел к главному тренеру и сообщил, что не хочет бежать, чтобы сконцентрироваться на подготовке к масс-старту", - сказал Драчев.

Бронзовый призер Олимпиады в Сочи Гараничев известен своими ошибками в эстафетных гонках на главных стартах сезона: на чемпионатах мира 2012, 2013, 2015 и 2016 годов и в смешанной эстафете на Играх-2014 он уходил на штрафные круги.

В текущем сезоне Гараничев бежал во всех четырех эстафетах и ни разу не уходил на штрафные круги. Он помог команде завоевать две медали - золото на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе и бронзу в канадском Кэнморе.

На чемпионате мира в Эстерсунде Гараничев пробежал лишний штрафной круг в гонке преследования. На февральском этапе Кубка мира в США он пропустил пасьют, опоздав на старт.