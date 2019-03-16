Биатлонистка Сливко победила в спринтерском и общем зачетах Кубка IBU

ТАСС, 16 марта. Российская биатлонистка Виктория Сливко выиграла зачет спринтерских гонок и гарантировала себе победу в общем зачете Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) сезона-2018/19.

В субботу Сливко заняла третье место в спринтерской гонке на заключительном этапе Кубка IBU в итальянском Валь-Мартелло. Второй стала ее соотечественница Ирина Казакевич, победу в гонке одержала француженка Каролин Коломбо.

В зачете спринтов после 14 стартов в активе Сливко 449 очков, второе место заняла шведка Ингела Андрессон (432 очка) , третьей стала представительница Украины Надежда Белкина (374). Также в число 50 лучших вошли россиянки Наталья Гербулова, занявшая восьмое место (297), Анастасия Морозова - десятое (276), Казакевич - 16-е (207), Светлана Миронова - 19-е (189), Екатерина Мошкова - 26-е (162), Елизавета Каплина - 28-е (150), Кристина Резцова - 32-е (129), Лариса Куклина - 35-е (117), Тамара Воронина - 48-е (89), Ульяна Кайшева - 50-е (82).

Сливко также лидирует в общем зачете Кубка IBU, набрав 735 очков, второй идет немка Надин Хорхлер (628), третьей - Андерссон (592). В Кубке IBU остался один индивидуальный старт, за победу в гонке биатлонистки могут получить максимум 60 очков, таким образом, Сливко гарантировала себе победу в общем зачете турнира.

Заключительный этап Кубка IBU в Валь-Мартелло завершится 17 марта.