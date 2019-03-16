Васильев: стрельба решит исход мужской эстафеты на ЧМ по биатлону

МОСКВА, 16 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Результат мужской эстафетной гонки на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде будет зависеть от стрельбы спортсменов. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Гонка пройдет в субботу. В составе сборной России выступят Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. Ранее женская сборная России заняла пятое место в эстафете, в составе которой выступали Евгения Павлова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева и Екатерина Юрлова-Перхт. Победу одержала команда Норвегии, второе место заняла команда Швеции, третье - сборная Украины, которой россиянки проиграли 8,5 секунды.

"Я всегда надеюсь, что наши ребята будут хорошо стрелять и не использовать дополнительные патроны. Сегодня [в женской эстафете] шведки хорошо шли до последнего рубежа, украинки хорошо отстреляли, американки - это вообще фантастика - прошли с одним дополнительным патроном три этапа, феноменальный результат. В эстафете все определяет фактор минимального использования патронов, а лучше вообще не использовать их, что дает большие шансы претендовать на подиум. Наши мужчины все это знают, поэтому нужно просто следовать этим условиям, и тогда получится оказаться на подиуме".

Россиянин Поршнев выйдет в составе сборной на втором этапе, заменив в эстафете Евгения Гараничева. "Я думаю, Поршнев должен справиться со своим этапом, он сейчас показывает приличный ход. Первый блин в индивидуальной гонке не совсем комом получился, он достойно выступил. Я думаю, у него есть все шансы хорошо выступить сегодня", - отметил Васильев.

"Основной лидер - норвежцы, конечно, сейчас они доминируют ходом во всех видах: и в лыжах, и в биатлоне. Женщины сегодня даже со штрафным кругом выиграли. Складывается такое впечатление, что никто больше не тренируется, ничего не делает, только одни норвежцы тренируются и всех обыгрывают ходом, причем с отрывом. Не может такого быть, что только они знают методику подготовки, я в это не верю, там что-то другое, что называется - догадайтесь сами", - заключил Васильев.

Чемпионат мира по биатлону завершится 17 марта женской и мужской гонками с общего старта.