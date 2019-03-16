Малышко заявил, что команда не обсуждала решение Гараничева отказаться от эстафеты ЧМ

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 16 марта. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Сочи Дмитрий Малышко заявил, что российская команда не обсуждала решение Евгения Гараничева отказаться от участия в эстафете чемпионата мира. Об этом он рассказал журналистам после эстафетной гонки, в которой россияне стали третьими.

Гараничев изначально должен был принять участие в субботней эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде, однако в пятницу главный тренер сборной России Анатолий Хованцев сообщил, что вместо него побежит молодой Никита Поршнев, который в итоге неудачно выступил на втором этапе. Позже выяснилось, что Гараничев сам отказался участвовать в эстафете.

"Особо эту тему не обсуждали и с Женей толком не общались, потому что ему еще бежать завтра гонку. После нее и пообщаемся, узнаем все причины. Возможно, было некое недопонимание, возможно, Женя просто решил поберечь свои нервы и отработать масс-старт", - сказал Малышко.

"Что касается Никиты, то старались не нагнетать ситуацию и не говорить лишнего, не нагружать информацией, чтобы спортсмен не утонул в своих мыслях до старта. Эстафета требует определенного психологического состояния, поэтому не трогали его лишний раз", - добавил он.

Малышко отметил, что Поршнев переживал за свое неудачное выступление. "Он считает, что подставил команду, но я считаю, что для дебюта на чемпионате мира это достойный результат, достойная стрельба. Не удался последний круг, но это скорее тактическая ошибка", - отметил спортсмен.

Для 31-летнего биатлониста эта медаль стала первой на чемпионатах мира. "До этого у меня было много четвертых-пятых мест, и это висело грузом. Сегодня, передавая эстафету с 40-секундным отставанием, я подумал, что будет опять четвертое место. Но наконец-то прорвало", - сказал он.