Логинов заявил, что поверил в возможность завоевать бронзу ЧМ в эстафете только на финише

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 16 марта. /ТАСС/. Российский биатлонист Александр Логинов поверил в возможность завоевать бронзу в эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде только на финише дистанции. Об этом он заявил на пресс- конференции после окончания соревнований.

Бронзу российской команде принесли Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и Логинов. Перед последней стрельбой сборная Франции боролась за второе место с командой Германии, однако пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад допустил пять промахов и ушел на два штрафных круга. Это позволило российской команде выйти на третье место.

"На финишной прямой", - сказал Логинов, отвечая на вопрос, когда поверил в возможность завоевать бронзу в эстафете.

Биатлонист на чемпионате мира ограничил общение с журналистами, комментарии по гонке он дает только на официальных пресс-конференциях для победителей и призеров гонок.

Свой заключительный старт на чемпионате мира в Эстерсунде 27-летний биатлонист проведет в воскресенье, он попал в число 30 участников масс-старта.

В Швеции Логинов стал вторым в спринте.