Привалов: от Поршнева не стоило ожидать высоких результатов в эстафете на ЧМ по биатлону

МОСКВА, 16 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. От дебютанта сборной России Никиты Поршнева не нужно было ждать успешного выступления в эстафетной гонке на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде. Такое мнение ТАСС высказал двукратный призер Олимпийских игр, заслуженный тренер СССР Александр Привалов.

Мужская сборная России по биатлону заняла третье место в эстафете на чемпионате мира, который проходит в шведском Эстерсунде. Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов на дистанции 4х7,5 км проиграли победителям 1 минуту 4,1 секунды, не пробежав ни одного штрафного круга и использовав на восьми огневых рубежах семь дополнительных патронов. Поршнев проиграл на своем этапе минуту, приняв эстафету лидером.

"Это огромная радость, мы должны и до этого были цепляться за медали, но не всегда в биатлоне получается так, как хочется, - сказал Привалов. - У нас главное в команде - выявить тех, кто по скорости способен бороться с мировыми лидерами, и Елисеев в этом плане меня очень порадовал. Конечно, есть проблемы со стрельбой, но сейчас главное - хорошая психологическая устойчивость. Что касается нашего молодого биатлониста Поршнева, то ожидать от него чего-то сверхъестественного очень сложно".

"Логинов показал, на что он способен: быструю стрельбу лежа и стоя, хотя она не всегда стабильна. Биатлонисты не железные, уже практически заканчивается сезон, напряжение очень высокое, все это сказывается", - добавил Привалов.

В воскресенье чемпионат мира по биатлону завершится гонками с общего старта. "Будет очень интересный масс- старт: Йоханнес Бё, естественно, захочет выиграть эту гонку, но ему будет тяжело. Надеюсь, что Логинов справится со стрельбой, тогда все будет великолепно", - отметил Привалов.

"Гараничеву будет завтра сложно, здесь есть вопрос психологической устойчивости, он уже боится брать на себя ответственность. Но он может быть близко, если справится со стрельбой, по ходу он все равно средний, будет проигрывать лидерам. Может, из-за того, что он сегодня не бежал эстафету, он сможет показать более высокий результат", - заключил Привалов.