Юрий Жирков вызван в сборную России на матчи отбора ЧЕ-2020

ТАСС, 16 марта. Полузащитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Юрий Жирков вызван в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Бельгии и Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

В июле Жирков в интервью газете "Спорт-Экспресс" заявил о решении завершить карьеру в сборной. Игрок дебютировал в сборной России в 2005 году, всего за национальную команду он провел 87 матчей и забил два мяча. На чемпионате Европы 2008 года в составе национальной команды футболист стал бронзовым призером. На домашнем чемпионате мира 2018 года, где российская команда дошла до четвертьфинала, Жирков сыграл три матча, не отметившись результативными действиями.

"Мы еще раньше планировали вызвать Жиркова в сборную, во многом по этой причине я летал в Санкт-Петербург на матч "Зенита" с "Вильярреалом", где перед игрой встретился с Юрием, - сказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов. - Мы договорились вернуться к этому вопросу ближе к сбору, исходя из его состояния, именно поэтому его не было в списке, обнародованном тренерским штабом 11 марта. Сегодня я побывал на тренировке "Зенита" в Новогорске, мы еще раз переговорили, Жирков чувствует себя хорошо, и мы будем рады видеть его в воскресенье после игры со "Спартаком" в расположении сборной. Он опытный футболист, который может помочь команде в столь ответственных матчах, отмечу, что это не замена по позиции, всех вызванных игроков мы также ждем в ближайшее время в сборной".

Матч Бельгия - Россия пройдет 21 марта в Брюсселе, Казахстан - Россия - 24 марта в Астане.