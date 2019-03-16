Гараничев виноват, но он не виноват. Самый непутевый биатлонист России вновь оскандалился

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 16 марта. /ТАСС/. Российский биатлонист Евгений Гараничев стал главным героем эстафеты чемпионата мира в Эстерсунде, причем для этого ему даже не потребовалось выходить на старт. 31-летний призер Игр в Сочи сам отказался от участия в гонке, мотивируя это решение желанием лучше подготовиться к масс-старту, который будет закрывать соревновательную программу турнира. В этой ситуации бежать гонку пришлось дебютанту чемпионатов мира Никите Поршневу, который чуть не оставил российскую команду без медали.

Мужская эстафета на чемпионате мира прошла в субботу. С составом на гонку тренерский штаб российской сборной определился за три дня до ее начала: 13 марта Анатолий Хованцев огласил, что эстафету побегут Матвей Елисеев, Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. Других вариантов быть особо и не могло: в составе команды только эти четверо обладают достаточным опытом для участия в столь ответственной гонке. Трое других - Поршнев, Эдуард Латыпов и Александр Поварницын - впервые попали на чемпионат мира, поэтому их участие в эстафете и не предполагалось.

О том, что расклад поменялся, стало известно в пятницу: Хованцев объявил, что Гараничева в эстафете заменит Поршнев. "Евгений будет готовиться к масс-старту", - заявил главный тренер, отказавшись пояснить замену.

Ясность наступила днем позже: вернувшийся на чемпионат мира президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев не стал скрывать, что изменения в составе произошли по просьбе Гараничева. "После индивидуальной гонки он подошел к главному тренеру и сообщил, что не хочет бежать, чтобы сконцентрироваться на подготовке к масс-старту", - сказал он.

В итоге гонку пришлось бежать 23-летнему дебютанту Поршневу, который на чемпионате мира до этого выступил только в индивидуальной гонке, в которой занял 36-е место. Вот и в эстафете составить конкуренцию элитным биатлонистам он не сумел: приняв эстафету первым, олимпийского чемпиона Сочи Малышко на третий этап он отправил с более чем минутным отставанием.

Спасти гонку российской команде помогло только слабое выступление пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада, который на последней стрельбе допустил пять промахов и ушел на два штрафных круга. Это и позволило Логинову финишировать третьим. Фуркад же, который крайне слабо проводит вторую часть сезона, рискует остаться без медали чемпионата мира впервые с 2009 года. Последний шанс в Эстерсунде у него будет в воскресенье в масс-старте.

Стояние загнало в яму

Как и у Гараничева, которому теперь необходимо оправдывать решение пропустить эстафету. "Конечно, если бы бежал Гараничев, был бы иной расклад: проигрыша в минуту могло и не быть, - сказал четырехкратный чемпион мира Драчев. - Поняли бы в мое время поступок Гараничева? В наше время ему бы в тот же вечер купили билет и отправили домой. Даже так: он сам бы себе купил билет, поехал бы за свой счет".