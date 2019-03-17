СМИ: лыжница Непряева пропустит гонку на 10 км на этапе КМ в Швеции

ТАСС, 17 марта. Российская лыжница Наталья Непряева не выступит в гонке на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне в воскресенье. Об этом сообщает норвежский телеканал NRK.

Отмечается, что 23-летняя россиянка заболела.

Непряева является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года в эстафете, также спортсменка дважды стала бронзовым призером чемпионата мира в Зефельде.

В общем зачете Кубка мира Непряева идет второй, имея в активе 1327 очков. Первое место занимает норвежка Ингвильд Эстберг (1374), третье - представительница Финляндии Криста Пармакоски (1075).