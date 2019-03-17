Косаченко: переход "Ред Булл" на моторы "Хонды" пошел команде "Формулы-1" на пользу

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Переход австрийской команды "Формулы-1" "Ред Булл" на двигатели "Хонды" пошел на пользу коллективу. Такое мнение ТАСС в воскресенье по телефону высказала Оксана Косаченко, бывший менеджер первого российского пилота "Формулы-1" Виталия Петрова.
В воскресенье в Австралии прошла первая гонка нового сезона "Формулы-1". Победу одержал финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас, вторым финишировал его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон, третье место занял голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл", который с нового сезона использует моторы "Хонды". Ранее австрийская команда ездила на двигателях "Рено".
"Если говорить в целом о гонке, я хотела бы порадоваться за всех тех, кто болеет за "Ред Булл": мне кажется, что это соединение с "Хондой", о котором говорили давно, пошло на пользу - этот союз состоялся, - сказала Косаченко. - Можно дальше уже ожидать не только подиумов, но и даже побед в отдельных гонках. Несколько удивительно то, что произошло с "Феррари" (немец Себастьян Феттель и монегаск Шарль Леклер заняли четвертое и пятое места соответственно - прим. ТАСС), хотя у них есть свое объяснение: они говорят, что трасса им не сильно подходит. Но это странное объяснение, как будто они впервые приехали в "Альберт-Парк".
"Для меня был еще один важный момент, за которым я наблюдала, - это поляк Роберт Кубица, потому что одно дело в тестах проехать, а другая история - как человек после восьми лет отсутствия [в "Формуле-1"] поедет в жестком, структурированном гоночном формате, и у него все неплохо шло до того момента, пока болид Роберта не сломался, - продолжила Косаченко. - Не хочу сыпать соль на рану болельщикам "Уильямса", но понятно, что машина не позволяет даже такому опытному пилоту выглядеть более-менее прилично. Но с точки зрения его физического состояния - это очень важный шаг для него, такое преодоление: еще пару этапов и мы увидим обычного Роберта, и дальше мы уже будем четко понимать, насколько плоха машина "Уильямс". "Мерседесы" не удивили, все остальное - обычно".
"Не хочется знать имя чемпиона до начала сезона"
Боттас на старте гонки обогнал партнера по команде, пятикратного чемпиона мира Хэмилтона и смог удержать лидерство вплоть до самого финиша.
"Я даже не хочу думать о том, что Боттас может побить Хэмилтона, мы понимаем, что они выступают в разных весовых категориях. Конечно, есть очень красивая игра в "Мерседесе": один пилот как бы неожиданно пропускает другого, но в этот раз преимущество в 20 с лишним секунд выглядело совсем неприлично, поэтому дали возможность Боттасу порадоваться. Тем более у него сегодня юбилейный день, ровно шесть лет назад он сел за руль "Формулы-1", поэтому ему дали такую возможность. То, что у Льюиса были проблемы - это разовая история, мне так кажется", - отметила Косаченко.
"Тот факт, что Леклеру не дали обогнать Феттеля - вот это, мне кажется, тоже будет разовой историей, в конце концов ему дадут выступать. Конечно, сильно зависит от условий контракта, но говорили, что у Леклера и Феттеля равные контракты. Посмотрим - на этот раз мы четко понимает, что Леклер - номер два", - добавила собеседница ТАСС.
Косаченко отметила медленный ход "Феррари". "Не знаю, сможет ли "Феррари" приблизиться к "Мерседесу", но вообще - это очень неожиданно, что они настолько медленно поехали. Может, действительно неподходящая конфигурация трассы - это понятно, что есть разные установки, разные шасси смотрятся по-разному на трассах. Через две недели Бахрейн - он нам все покажет: там абсолютно другие требования к автомобилю", - сказала Косаченко.
"Но я не думаю, что это будет повторяться, "Феррари" действительно сильно прибавила в этом году. Нам очень не хочется перед стартом чемпионата знать имя чемпиона, поэтому мы тешим себя всеми возможными иллюзиями и причинами, лишь бы увидеть борьбу. Но почему-то есть ощущение, что на этот раз "Ред Булл" чуть-чуть лучше выглядел, чем "Феррари", - заключила Косаченко.
Следующий этап пройдет в Бахрейне с 29 по 31 марта.