Косаченко: переход "Ред Булл" на моторы "Хонды" пошел команде "Формулы-1" на пользу

В воскресенье в Австралии прошла первая гонка нового сезона "Формулы-1". Победу одержал финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас, вторым финишировал его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон, третье место занял голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл", который с нового сезона использует моторы "Хонды". Ранее австрийская команда ездила на двигателях "Рено".

"Если говорить в целом о гонке, я хотела бы порадоваться за всех тех, кто болеет за "Ред Булл": мне кажется, что это соединение с "Хондой", о котором говорили давно, пошло на пользу - этот союз состоялся, - сказала Косаченко. - Можно дальше уже ожидать не только подиумов, но и даже побед в отдельных гонках. Несколько удивительно то, что произошло с "Феррари" (немец Себастьян Феттель и монегаск Шарль Леклер заняли четвертое и пятое места соответственно - прим. ТАСС), хотя у них есть свое объяснение: они говорят, что трасса им не сильно подходит. Но это странное объяснение, как будто они впервые приехали в "Альберт-Парк".

"Для меня был еще один важный момент, за которым я наблюдала, - это поляк Роберт Кубица, потому что одно дело в тестах проехать, а другая история - как человек после восьми лет отсутствия [в "Формуле-1"] поедет в жестком, структурированном гоночном формате, и у него все неплохо шло до того момента, пока болид Роберта не сломался, - продолжила Косаченко. - Не хочу сыпать соль на рану болельщикам "Уильямса", но понятно, что машина не позволяет даже такому опытному пилоту выглядеть более-менее прилично. Но с точки зрения его физического состояния - это очень важный шаг для него, такое преодоление: еще пару этапов и мы увидим обычного Роберта, и дальше мы уже будем четко понимать, насколько плоха машина "Уильямс". "Мерседесы" не удивили, все остальное - обычно".

"Не хочется знать имя чемпиона до начала сезона"

Боттас на старте гонки обогнал партнера по команде, пятикратного чемпиона мира Хэмилтона и смог удержать лидерство вплоть до самого финиша.