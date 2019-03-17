Боец UFC Куницкая перенесет операцию на носу 19 марта

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Яна Куницкая перенесет операцию на сломанном носу 19 марта. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсменки.

Как ранее сообщал ТАСС, операция изначально должна была состояться 11 марта, однако была перенесена.

Куницкая победила американку Мэрион Рено на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в США. Позднее стало известно, что у россиянки диагностирован перелом носа.

"Яна будет прооперирована во вторник", - сказал собеседник агентства.

В активе 29-летней Куницкой, выступающей в легчайшей весовой категории, 12 побед и 4 поражения в ММА. Еще один бой был признан несостоявшимся.