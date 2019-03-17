Эксперт: сборной России по биатлону необходима системная работа по подготовке резерва

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Тренерскому штабу сборной России по биатлону необходимо проделать системную работу в вопросе подготовки резерва национальной команды. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

На прошедшем чемпионате мира в шведском Эстерсунде сборная России завоевала три медали. Екатерина Юрлова-Перхт выиграла серебро в масс-старте, Александр Логинов завоевал серебро в спринте, мужская сборная России стала третьей в эстафете. В медальном зачете чемпионата мира сборная России заняла седьмое место.

"Если подводить итог чемпионата, то на фоне предыдущих сезонов и Олимпиады, на которую пустили тех людей, которые особо не готовились и не рассчитывали ни на что, в этом году результат приличный - три хорошие медали, причем две серебряные в личных гонках, - сказал Васильев. - Поэтому мне кажется, что все в порядке, хотя золотых медалей всегда хочется. Чтобы на что-то рассчитывать в дальнейшем, необходимо делать селекционную работу на системном уровне, а не эпизодически. Должна быть системная работа, нужно писать программу действий поэтапно".

"Да, получили три медали на чемпионате мира, а что дальше? У нас только Логинов и Юрлова, больше никого нет. Поэтому не стоит питать иллюзий", - добавил Васильев.

Васильев отметил, что главная проблема состоит в подготовке резерва сборной. "Анализ показывает плачевную ситуацию, у нас особо нет молодых спортсменов, и работы с ними не очень-то ведутся. Конечно, есть вопросы к тренерам, они будут всегда. Уже нужно думать об Олимпиаде 2022 года, а резерв - это главная проблема, с которой никто ничего не делает", - заключил Васильев.

Заключительный этап Кубка мира в нынешнем сезоне пройдет в норвежском Холменколлене 21-24 марта.