Сборная России по боксу выиграла юниорское первенство Европы во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 марта. /ТАСС/. Сборная России заняла первое общекомандное место на первенстве Европы по боксу среди спортсменов от 19 до 22 лет, которое проходило с 8 по 17 марта в столице Северной Осетии - Владикавказе, передает корреспондент ТАСС.

"Поздравляю всех с завершением турнира. Впервые такое соревнование проводится на территории Северной Осетии, я благодарю республику за организацию мероприятия, европейскую организацию бокса за то, что дали право провести такой турнир. Надеемся, что он войдет в историю европейского бокса и спортсмены запомнят его", - сказал на торжественной церемонии закрытия министр спорта РФ Павел Колобков.

Он отметил высокую подготовку Северной Осетии к турниру за короткое время. За три месяца в соответствие предъявляемым требованиям был приведен дворец спорта "Манеж", где на протяжении десяти дней проходили поединки.

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров выразил надежду на то, что соревнования оставят не только воспоминания о ярких боях, но и приятные впечатления о республике. "Нас всех объединяет любовь к спорту, которая олицетворяет силу духа, волю к победе и дружбу между людьми разных национальностей и вероисповеданий. Надеюсь, что вы заберете домой, помимо наград, теплые воспоминания о Северной Осетии. Мы всегда будем рады видеть вас вновь на нашей земле", - сказал руководитель региона.

Советская школа бокса

Российские спортсмены выиграли 12 золотых медалей, две серебряные и одну бронзовую. Также сборная страны признана лучшей командой турнира, а лучшими боксерами первенства были признаны Ирма Теста из Италии и Беслан Хамзаев из России.

Победителями стали Екатерина Пальцева (48 кг), Екатерина Дынник (64 кг), Анастасия Шамонова (75 кг), Мария Шишмарева (81 кг), Кристина Ткачева (свыше 81 кг); Володя Мнацаканян (49 кг), Сергей Ярулин (56 кг), Беслан Хамзаев (60 кг), Алан Абаев (64 кг), Вахид Аббасов (69 кг), Алексей Семыкин (75 кг) и Владислав Иванов (91 кг). Серебряными призерами стали Гелюса Галиева (51 кг) и Анастасия Артамонова (54 кг). Бронзу завоевала Наталия Сычугова (69 кг).

По словам Павла Колобкова, важным является участие спортсменов из стран, где зарождалась советская школа бокса, традиции которой чтут по сей день. Среди 38 стран-участников были бывшие союзные республики - Грузия, Азербайджан, Молдавия, Белоруссия.

"Сейчас обсуждали с президентом европейской федерации бокса, сколько Советский Союз дал боксу, наши тренеры работали и на Кубе, там помогали создавать кубинскую школу бокса. Конечно, ценны советские традиции, приятно, что боксеры не только выигрывают, но и показывают грамотный бокс", - рассказал журналистам министр.

Высокий уровень организации и поддержки

Качественную организацию подчеркнул также президент Европейской боксерской конфедерации (EUBC) Франко Фальчинелли. Он отметил переполненные ежедневно трибуны, на которых болельщики активно поддерживали спортсменов.

"Уровень организации был превосходный, здесь все соответствует предъявляемым требованиям, о чем свидетельствуют ежедневно переполненные трибуны. В дальнейшем мы будем активнее налаживать взаимодействие с регионами. Полный зал важен для участников, поддержка была на высоком уровне", - сказал в беседе со СМИ Фальчинелли.

В церемонии закрытии турнира, который прошел между финальными боями, участвовали более 3 тыс. зрителей. Болельщики тепло встречали спортсменов, во время выступления российских боксеров трибуны дворца спорта скандировали "Россия", а когда на ринг вышел единственный спортсмен из Северной Осетии, то земляки поддерживали его национальной героической песней.

Мнение президента EUBC по качественной организации разделил и старший тренер по развитию бокса в Белоруссии Александр Ермашевич. "Турнир проходит на хорошем уровне, он очень статусный. Впечатлили яркие церемонии открытия и закрытия первенства, которые состоялись с национальным колоритом. От делегации Белоруссии хочу сказать, что организация на высоком уровне. Сами бои очень качественные, ведь в них участвовало много чемпионов", - поделился впечатлениями с ТАСС Ермашевич.

Участниками первенства стали 240 спортсменов из 39 стран. Сборную России представляли 20 спортсменов, по десять юниоров и юниорок. В организации первенства были задействованы более 120 волонтеров.

Люди, горы, пироги

Тренер из Белоруссии отметил доброжелательное отношение жителей республики к спортсменам, из впечатлившего он отметил также горы и осетинские пироги. "В осетинскую кухню мы все влюбились, особенно в осетинские пироги. Попробовали со всеми начинками, кроме пирога с черемшой, но есть еще время, надеюсь попробуем и его. Горы поразили, конечно, тоже, это все не забудет ни один гость, отношение людей заслуживает отдельного внимания", - сказал он.

Юный боксер из Молдавии Дмитрий Кощук также приятно был удивлен радушием и гостеприимством Северной Осетии. По его словам, даже проигрыш на первенстве не омрачил его приезд в республику и участие дало ему огромный спортивный опыт, с которым он готов завоевывать вершины пьедестала.

"Я приехал сюда за чемпионством, проиграл, но считаю, что получил огромный опыт, буду работать над собой дальше и стараться побеждать, - рассказал он ТАСС. - Люди здесь очень доброжелательные, не думал, что такое отношение будет, никогда не чувствовал раньше такого".

Гостями мероприятия стали президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, делегации из регионов СКФО и городов РФ и именитые спортсмены.

Организаторами мероприятия являются Министерство спорта РФ, правительство Северной Осетии, Федерация бокса России и Федерация бокса Северной Осетии.