Футболист Черышев присоединится к сборной России в понедельник вечером

НОВОГОРСК /Московская область/, 18 марта. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Полузащитник испанской "Валенсии" Денис Черышев присоединится к сборной России по футболу в понедельник вечером. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

В воскресенье Черышев сыграл в матче 28-го тура чемпионата Испании с "Хетафе" (0:0), выйдя на замену во втором тайме. Черышев провел 20 матчей за сборную России, в которых забил шесть мячей.

"Черышев присоединится к команде вечером [в понедельник]", - сообщили в пресс-службе.

Сборная России 17 мара начала подготовку к первым двум матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года - с командами Бельгии (21 марта) и Казахстана (24 марта).

В тренировке в Новогорске в понедельник не принимает участие защитник турецкого клуба "Истанбул Башакшехир" Федор Кудряшов, который прибыл в команду только утром. После начала тренировки защитник Илья Кутепов, полузащитники Роман Зобнин и Юрий Жирков отправились в тренажерный зал.