Дзюба будет капитаном сборной России на матче отбора ЧЕ-2020 с бельгийцами

НОВОГОРСК /Московская область/, 18 марта. /ТАСС/. Футболист санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба будет капитаном сборной России на матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Бельгии. Об этом журналистам сообщил главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.

Первый матч отборочного турнира чемпионата Европы сборная России проведет против команды Бельгии в Брюсселе 21 марта.

"Капитаном будет Дзюба, - сказал Черчесов. - По вратарю пока не определились, впереди еще есть время, посмотрим".

Дзюба был назначен капитаном сборной России осенью 2018 года после того, как о завершении карьеры в национальной команде объявил вратарь Игорь Акинфеев. Матч с бельгийцами станет пятым для Дзюбы в качестве капитана национальной сборной. Осенью он выводил команду на игры в Лиге наций против команд Швеции (0:0 дома; 0:2 в гостях) и Турции (2:1 в гостях; 2:0 дома). Всего за сборную России Дзюба провел 32 матча, в которых забил 15 мячей.

В текущем сезоне нападающий провел в составе "Зенита" 29 матчей во всех турнирах и забил 10 мячей. Последний гол в официальных матчах Дзюба забил 25 октября в домашней встрече группового турнира Лиги Европы с французским "Бордо" (2:1). После той встречи форвард не может отличиться на протяжении 13 матчей.